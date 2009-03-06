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Yaşam

Sahibinin peşinden ayrılmayan kuzu

Zonguldak'ta dolmuş şoförlüğü yapan Taşdibek'e, bir arkadaşının hediye ettiği kuzu yanından bir an olsun ayrılmıyor.

06 Mart 2009 02:00

Zonguldak'ta dolmuş şoförlüğü yapan Bülent Taşdibek'e, bir arkadaşının hediye ettiği kuzu yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Ereğli kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan38 yaşındaki Bülent Taşdibek, Samsun'da yaşayan bir arkadaşının 3 hafta önce hediye ettiği 1 aylık kuzu ile sokaklarda geziyor. Taşdibek'in `Süleyman' adını verdiği kuzu, iş için her gün evinden çıkan sahibinin peşine takılarak, günboyu cadde ve sokaklarda arkasından yürüyor. Zaman zaman işi nedeniyle girdiği resmi kurumlara da Taşdibek'in peşinden giren kuzu, görenlerin ilgisini çekiyor. Taşdibek'in dolmuşuna da binen kuzu, dolmuşun ön tarafına geçerek yolcularla birlikte seyahat ediyor.

Her gün sütle beslediği kuzusunun bir an olsun peşinden ayrılmadığını belirten Taşdibek halinden şikâyetçi olmadığını belirterek şunları anlattı:
“Çok sevimli bir hayvan. Her gün 3 litre süt veriyorum. Yaklaşık 2 haftadır beraberiz. Ama bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Sokaklarda ve caddelerde gezerken peşimden geliyor. Resmi kurumlara giriyorum, yine peşimden geliyor. Bazen kapı kapanıyor ve dışarıda kalıyor. O zaman da sürekli me’liyor. Yolcularla birlikte dolmuşa biniyor. Dolmuşun ön tarafını ona ayırdım. Kendisi dolmuşa binip inebiliyor. Günboyu bana arkadaşlık ediyor. Ben de bu durumdan çok mutluyum.''

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