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Yaşam

Sahibinin öldüğü hastanenin kapısından dört aydır ayrılmıyor!

Brezilya'da bir köpek, sahibini taşıyan ambulansın peşine takılarak hastaneye kadar gitti

09 Mart 2018 19:51

Brezilya, hastanede hayatını kaybeden sahibini dört aydır bekleyen sadık köpeği konuşuyor. Brezilya basınına göre, köpeğin sahibi olan evsiz adam Ekim 2017’de bir sokak kavgasında bıçaklandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansı takip eden köpek, hastane kapısına kadar geldi. Ancak 59 yaşındaki adam kurtarılamadı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, o günden bu yana Santa Casa de Novo Horizonte Hastanesi’nin kapısından ayrılmayan köpeğe sağlık çalışanları bakıyor. Köpeğin, kendisini sahiplenen bir kişinin evinden kaçarak yeniden hastane kapısına geldiği belirtildi. 

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