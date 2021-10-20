Sahibinin "korkmayın bir şey yapmaz" dediği tasmasız pitbull, bir kişinin yüzünü ısırıp, burnunu kopardı!

Samsun'da sahibinin "Korkmayın, bir şey yapmaz" dediği tasmasız pitbull bir kişiye saldırdı. Burnundan parçalar kopan ve estetik ameliyat olmayı bekleyen vatandaş şikâyetçi oldu.

18 Ekim tarihinde Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Azerbaycanlı iş insanı Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kaldırımda yürürken, caddedeki bir araçtan tasmasız pitbull cinsi köpek çıktı.

Fardina Sehri’nin korkması üzerine, köpeğin sahibi 'bir şey yapmaz, ısırmaz' uyarısında bulundu. Bunun üzerine Arif Sehri, köpeği sevmek istedi. Ancak bu sırada Sehri, pitbullun saldırısına uğradı. Sehri'nin yüzünü ısırıp burnunu koparan köpek, sahibinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Sehri'nin kopan burnunun parçaları arandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sehri, tedaviye alındı. Estetik ameliyatı olacağı günü bekleyen Sehri, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

"Aynaya bakamıyorum"

Olaydan sonra şikayetçi olduğunu söyleyen Arif Sehri, "Benim yerimde belki bir çocuk olabilirdi, belki ona daha büyük zarar verebilirdi, belki de öldürebilirdi. Hepimizin bu konuda biraz tedbirli olması gerekiyor. Bu burunla nasıl yaşayabilirim onu bilmiyorum. Sabah eşimin kalkıp sessizce ağladığını görüyorum. Şu anda kendime aynada bakamıyorum. Lütfen insanlar bu konularda daha dikkatli olsunlar, başıboş köpek dolaştırmasınlar" diye konuştu.