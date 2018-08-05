Sahibinin hayatını kurtarmıştı; National Cat Awards ödülüne layık görülen kedi törenden 1 hafta önce öldü

İngiltere'de Charlotte Dixon, rahatsızlandığı gece kedisinin kendisini uyutmaması sonucunda ölümden döndü. Dixon'ın kedisi Theo National Cat Awards ödülüne layık görülürken, kedi Theo ödül töreninden bir hafta önce hayatını kaybetti.

Daily Mail'in yayınladığı haberde, kan pıhtılaşması teşhisi konulan sahibinin uyumasına izin vermeyen Theo adındaki kedinin İngiltere'de National Cat Awards ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Habere göre Theo'nun sahibi Charlotte Dixon bir gün rahatsızlandı, ancak doktora gitmeyip yatarak dinlenmeyi tercih etti.

Bu arada Theo, tam kadın gözlerini yumacakken yüksek sesle miyavlayarak ve Charlotte'a patisiyle vurarak, uyumasını engelledi. Sonuçta eve çağrılan sağlık ekibi, kadında kan pıhtılaşması belirtileri tespit etti.

Charlotte, "İyi ki uyumamışım, zira uyusaydım büyük bir olasılıkla bir daha uyanmazdım" açıklamasında bulundu.

Twitter kullanıcıları, kahraman kedi Theo'nun hassasiyetine övgüler yağdırdı.

@sixvice adlı kullanıcı, hayranlığını "Kediler, sahip olabileceğiniz en iyi dostlar" sözleriyle ifade etti.

@vrw123 kullanıcıysa kendi hikâyesini paylaştı: "Kısa bir süre önce çok hastaydım ve kedim, geceleri beni takip etti. Bir ara uyandım ve kedimin dikkatlice bana baktığını gördüm."

@Kevinplaytennis, "Eğer bir sonraki hayatımda kedi olursam, Theo benim için rol modeli olacak" ifadelerini paylaştı.

Bazı kullanıcılarsa şakacı bir dille kedinin bencilce davranmış olabileceğini ifade etti.

@000Angus000, Theo adına, "Sonuç olarak, hayatta olmasına çok sevindim. Fakat ben gerçekten ondan sadece biraz bisküvi istemiştim" şeklinde şakalaştı.

Theo, 2 Ağustos'ta düzenlenen ödül törenini göremedi. Kahraman kedi törenden 1 hafta önce öldü. Charlotte Dixon, ödülü kendi alarak, bunun sevdiği hayvanı kaybetmiş olmasının verdiği acıyı hafiflettiğini belirtti.