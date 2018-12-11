Sahibinden satılık uçak, yolcu gemisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - İNTERNET üzerinden, sahibinden 22 milyon liraya uçak, 11 milyon liraya yolcu gemisi ve 1 milyon 250 bin liraya 2 kişilik helikopter satışa çıkarıldı.

Vatandaşların aracıları devreden çıkararak internet üzerinden satışını yaptığı araçlar dikkati çekiyor. Hava ve deniz araçlarının da satışa sunulduğu bir internet sitesinde en pahalı hava aracı Tupolev Tu-154 tipli Rus yapımı, orta menzili üç motorlu yolcu uçağı oldu. \'Satılık makam aracı\' başlığıyla satışa sunulan 1998 modelli uçağın fiyatı 22 milyon lira. Tek motorlu uçakların yanı sıra 2 kişilik bir helikopter de 1 milyon 250 bin liraya alıcısını bekliyor.

Sitede 51 TIR kapasitesinin yanı sıra 51 yolcu kapasiteli ro ro gemisi, 11 milyon 450 bin liraya satışa çıkarıldı. \'Sahibinden hat ve tüm taşınmaz hakları ile satılık yolcu gemisi de 11 milyona satılıyor. 2001 modelli yolcu gemisi, 41.9 metre uzunluğunda.

FOTOĞRAFLI