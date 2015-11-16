Sahibinden satılık tarihi konsolosluk

Almanya'nın İzmir'deki tarihi başkonsolosluk binası için satış kararı alındı. Birinci Kordon'daki bina ihale yoluyla satılacak.

Aljazeera’nın haberine göre, Başkonsolosluğun Balçova'ya taşınması nedeniyle bina, 2007 yılından bu yana kullanılmıyordu. Tarihi bina için asgari teklif bedeli 3,2 milyon euro olacak. İhale, kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilecek. Binayı satın almak isteyenler için son teklif tarihi 31 Ocak 2016. Daha önce gezilip görülmesine güvenlik gerekçesiyle karşı çıkılıyordu ancak artık konsolosluğa elektronik posta yoluyla randevu alarak bu mümkün.

Tarihi taş yapı, 14 Temmuz 1925'ten 2007 yılına kadar başkonsolosluk binası olarak hizmet vermişti. Başkonsolosluk 21 Mayıs 2007'de Balçova ilçesine taşınmıştı.

Yapının mimarı kim?

Binanın mimarı konusunda hâlâ yanıtlanamamış sorular var. Zira kayıt yok. Ne İzmir Mimarlar Odası ne de Başkonsolosluk bu bilgiyi haiz. Tezlere bile konu olan yapının mimarının Raymond Charles Péré olduğu söyleniyor. Péré, aynı zamanda İzmir Saat Kulesi’nin de mimarı. Kentte önemli yapılara imzasını atan tasarımcının İzmir'deki eserlerinden en bilinenleri Karşıyaka St. Helen Kilisesi ile Köprü semtindeki Ayşe Mayda Konağı.