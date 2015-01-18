Sahibinden satılık kilise!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi Rum kilisesi, sahibi tarafından 2 bin metrekare arsasıyla 450 bin euroya satışa çıkarıldı. Kilise sahibi Ömer Sicimoğlu klişeyi satabilmek için internete ilan verdi.

ntv.com’da yer alan habere göre, kiliseyi de 2013 yılında özel kullanım amacıyla satın aldığını ifade eden Sicimoğlu, şöyle devam etti:

"Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi burayı almak istedi. Biz de devretmeye hazırdık ancak sonra vazgeçtiler. Bunun üzerine satmaya karar verdik. İnternet sitesine ilan verdik. 2 bin metrekare arsası var. İmar planında da kilise olarak yer alıyor. 400-450 bin euro istiyoruz. Teklifleri değerlendireceğiz."

Sicimoğlu, önemli bir kültür varlığı olan kilisenin restore edilebileceğini belirterek, tarihi eserin, daha fazla tahrip olmadan değerlendirebilecek kişilerin eline geçmesini istediklerini kaydetti.

Defneciler tahrip etmiş

Defineciler tarafından tahrip edilen kilisenin inşa tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak, kayıtlara göre 1819’da onarım görmesi nedeniyle yapımı 18. yüzyıla tarihlendiriliyor.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı kilise, 3 neften oluşuyor. Girişte lento taşının üzerindeki kitabenin tarihi eser kaçakçıları tarafından çalındığı sanılıyor.

Bakımsızlık nedeniyle doğal tahribata da uğrayan kilisenin sal taşlarıyla döşeli zemini de yapılan kaçak kazılar nedeniyle tahrip edilmiş.