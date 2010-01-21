Sahibinden satılık Bizans sarayı

T24- Milattan önce 337 ve 324 yılları arasında Bizans İmparatoru Birinci Konstantin’in elçileri kabul edip, toplantılar düzenlediği Magnaura Sarayı, 12 milyon Euro’ya satışa çıkarıldı.



Saraya, özel müze, turistik tesis ve düğün salonu olarak kullanmak isteyenler ilgi gösteriyor. Bu arada Vatikan’ın da saraya talip olduğu belirtiliyor.

Milattan önce 337 ve 324 yılları arasında Bizans İmparatoru Birinci Konstantin’in elçileri kabul edip, toplantılar düzenlediği Sultanahmet’te yer alan Magnaura Sarayı, 12 milyon Euro’dan satışa çıkarıldı. Eminönü eski Belediye Başkanı Tahir Aktaş’ın sahibi olduğu Magnaura Sarayı’na özel müze, turistik tesis ve düğün salonu olarak kullanmak isteyenlerin ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bunun dışında saraya, Vatikan’ın da ilgisinin olduğu ifade ediliyor.



Tahir Aktaş’ın yaklaşık 18 yıl önce satın aldığı çorap fabrikasının altında çıkan Magnaura Sarayı, 1000 metrekare arazi üzerinde bulunuyor. Saray’ın kazı çalışmaları sırasında 3 bin 500 kamyon harfiyat çıkartıldı. Magnaura Sarayı’ı, Hipodrom’dan Four Seasons Otel’e kadar uzanan büyük sarayın önemli bir kısmını oluşturuyor.



Sultanahmet Kutlugün Sokak’ta yer alan eski çorap fabrikasının yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkan sarayın kazı çalışmaları sırasında, 13 metreye kadar inildi. Kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkan bu 4 katlı sarayda yer alan tarihi eserler, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi’ne teslim edildi. Ancak, Magnaura Sarayı’nın satılması durumunda bu tarihi eserlerin tekrar yerinde sergilenebilmesi mümkün olabilecek.



Birçok yatırımcıyla görüşülüyor



Sarayın satışını üstlenen Golden Royale Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kongaz, sarayı özel müze, turistik tesis gibi amaçlarla kullanmak isteyen yatırımcılarla görüştüklerini söylüyor.



Magnaura Sarayı’nda gerekli tüm restorasyon çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken Kongaz, “Büyük Saray aslında bütün Sultanahmet’in altını kaplıyor. Magnaura Sarayı ise bütünün küçük bir parçasını oluşturuyor. Sultanahmet’in etrafındaki tüm otellerin altı, bu sarayın bir parçasını oluşturuyor. Hangisinin altı kazılsa Büyük Saray’ın bir bölümüyle karşılaşılıyor” dedi.

Sarayın tapulu olduğunu ve satın alacak kişinin mülkü olacağına dikkat çeken Kongaz, “Kanunen bir bina aldıktan sonra binanın altında eski bir yapı bulursanız, bu eski yapının mülkü de size geçiyor. Satışa çıkarttığımızda büyük ilgi gördük. Özellikle özel müze olarak kullanmak isteyenler oldu. Ayrıca, turistik tesis haline getirmek isteyenler de var. Pazarlıklarımız sürüyor.” şeklinde bilgi verdi.















Sarayın devamı halı dükkanın altında



Magnaura Sarayı, Eminönü'nün eski Belediye Başkanı Tahir Aktaş'ın 1992 yılında satın aldığı çorap fabrikasının altında bulundu. Saray kopleksinin belki de en iyi korunmuş parçası olan kule görünümlü bu yapı, restorasyon sürecinin tartışmalara neden olması ve en sonunda mahkemeye taşınmasıyla atıl kaldı.



Yine Kutlugün Sokak’ta, bu kez Four Seasons Oteli'nin tam arkasındaki Başdoğan Halı Sarayı'nın alında, Magnaura Sarayı'nın devamı yer alıyor