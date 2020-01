Sahibinden satılık at kafası maskesi

Bir internet sitesinde satışa sunulan ürünler arasına, at kafası maskesi de girdi. Kullanıcılar arasında alışveriş yapılan bir internet sitesinde İstanbul'dan verilen 'at kafası maskesi' ilanı, internet kullanıcıları arasında site dışında da yayıldı. Twitter da birçok kullanıcı yılbaşı hediyesi olarak at kafası maskesi istediklerini arkadaşlarına duyurdu.

Maskenin ofiste, evde, partilerde vazgeçilmez olacağını, maskeyi takanların paylaşımlarıyla sosyal medyaya renk katacaklarını iddia eden ilan sahibi Erdal Altürk, ürününü "at kafası maskesiyle bambaşka olacaksınız" sloganıyla pazarlıyor. Maskenin yüzde 100 lateks malzemeden yapıldığını söyleyen Erdal Altürk, son zamanlarda tüm dünyada fenomen olduğunu belirttiği at kafası maskesini 65 TL’den satışa sunuyor.