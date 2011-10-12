-Sahibinden kiralık göl SAKARYA (A.A) - 12.10.2011 - Sakarya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 725 dönüm genişliğindeki alanı kaplayan Çaltıcak Gölü'nü ihaleleyle kiralayacak. Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde Su Ürünleri Kanunu'na göre devletin tasarrufu altında bulunan Çaltıcak Gölü için açık artırma usulüyle Sakarya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde ihale düzenlenecek. Yıllık 2 bin 478 liralık muhammen bedelle çıkılan ihaleyi kazanan kişi ya da kuruluş, gölden balık tutma hakkını 5 yıl boyunca elinde bulunduracak. Yaklaşık 725 dönümlük alanı kaplayan gölde, tatlı su levreği, kızıl kanat, turna, yayın ve kadife balığı türleri bulunuyor.