Sahibinden kaçan Pitbull Üsküdar'da 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Üsküdar’da başıboş bir pitbull sokakta vatandaşlara saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken saldırgan köpek otomobili ile zincirine basan bir genç tarafından durduruldu.

NTV'de yer alan habere göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanan olayda kaçtığı belirtilen ve sokak ortasında zinciri ile dolaşan pitbull, Müjdat Şakınay, Eyüp Kotan ve Mehmet Bolakan isimli gençleri ısırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ısırılan gençler olay yerinden güçlükle uzaklaşırken, Okan Ayın isimli gencin son anda arabası ile köpeğin zincirine basması büyük bir tehlikeyi önledi.

Sokakta bulunan vatandaşlar olayın şokunu yaşarken, olay hemen belediye ekiplerine bildirildi. Olayın şokunu yaşayan vatandaşlar, “Arkadaşlar geçiyordu buradan üzerlerine atladı. 3 arkadaş yaralandı. Arkadaşlar kasığından ve bacağından yaralandı. Böyle köpekleri sokağa salmasınlar. İnsanlara yazık günah. Başıboş hayvan, anlaşılan kaçmış. Aç olduğu belli” dedi.

Köpeğin zincirine aracının tekeri ile basarak durduran Okay Ayın, “Biz burada duruyorduk. Köpek zincirli bir şekilde geldi. Seveyim dediler. Bir anda bacaklarından tutmaya çalıştı. Zaten 3 kişiye birden saldırınca biz hepimiz almaya çalıştık. Arkadaşlara saldırdı. Arabanın etrafında durdu, bende zincirinin üzerine tekerle bastım. Yoksa çoluk çocuk herkesi ısırırdı” şeklinde konuştu.

Sokakta 3 kişiyi yaralayarak büyük bir panik yaşanmasına neden olan pitbull, belediye görevlileri gelinceye kadar bir süre vatandaşların meraklı bakışları arasında bekledi. Üsküdar Belediyesi’ne bağlı belediye ekipleri, olay yerine gelerek hazırlık yaptı. Uyuşturucu iğneyi köpeğe saplayan ekipler, bir süre bekledikten sonra köpeği kontrollü bir şekilde aldı. Köpek araca bindirildikten sonra hayvan barınağına götürüldü. Pitbullun saldırısı sonucu yaralanan Müjdat Şakınay, Eyüp Kotan ve Mehmet Bolakan ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği’nde tedavi altına alındı.

Köpeğin saldırısı sonucu ayağından yaralanan Mehmet Bolakan, “Mahallede duruyorduk. Bir arkadaşımızın elinde köpek vardı. Sahipsiz sandık. Çocukları ısırmasın diye uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Birden üzerime saldırdı. Dişleri ayağıma geçti komple“ dedi.

Diğer yaralı Müjdat Şakınay ise, “Köpek mağduruyuz. Durumum şuan iyi ama pitbull çok sıkıntılı bir hayvan. Kimse beslemesin” şeklinde konuştu.

Hastanede gözlem altına alınan yaralıların tedavisi sürerken, polis pitbullun sahibine ulaşmak için soruşturma başlattı.