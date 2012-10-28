T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sahibinden kaçan koç Kurban Bayramı'nı kuyuda geçirdi

Mehmet Ali Bahçeci, 'Çukur içerisine düşen koçu görünce de hemen polisi aradım' dedi

28 Ekim 2012 21:34

Eskişehir’de yaklaşık 2 metrelik çukura düşen koçu, itfaiye ekipleri çıkardı. Sahibi bulunmayan koyun, belediyenin hayvan barınağına götürüldü. Koç böylece Kurban Bayramı'nda kesilmekten de kurtuldu.

71 Evler Mahallesi, çevre yolu kenarında yürüyen 48 yaşındaki Mehmet Ali Bahçeci, içerisinden telefon kablolarının geçtiği çukurda bir koç olduğunu görünce 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri de durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye yetkililerine bildirdi. Gelen ifaiye görevlileri yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura merdivenle inip koçu çıkardı. Uzun süre aç kaldığı belirtilen koç, otları yiyerek karnını doyurdu.

Çevrede yapılan araştırmada sahibinin bulunanamayan koç, Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıtalar da koçu belediyenin hayvan barınağına götürdü. Koçu gören evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Bahçeci, "Yoldan geçerken hayvanın sesini duydum. Çukur içerisine düşen koçu görünce de hemen polisi aradım. Bu koçun bir kaç gün önce kaçıp buralara geldiğini ve daha sonra da çukura düştüğünü sanıyorum" dedi.
 

ETİKETLER

kurban bayramıkoçkuyu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24