Sahibinden kaçan koç Kurban Bayramı'nı kuyuda geçirdi

Eskişehir’de yaklaşık 2 metrelik çukura düşen koçu, itfaiye ekipleri çıkardı. Sahibi bulunmayan koyun, belediyenin hayvan barınağına götürüldü. Koç böylece Kurban Bayramı'nda kesilmekten de kurtuldu.

71 Evler Mahallesi, çevre yolu kenarında yürüyen 48 yaşındaki Mehmet Ali Bahçeci, içerisinden telefon kablolarının geçtiği çukurda bir koç olduğunu görünce 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri de durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye yetkililerine bildirdi. Gelen ifaiye görevlileri yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura merdivenle inip koçu çıkardı. Uzun süre aç kaldığı belirtilen koç, otları yiyerek karnını doyurdu.

Çevrede yapılan araştırmada sahibinin bulunanamayan koç, Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıtalar da koçu belediyenin hayvan barınağına götürdü. Koçu gören evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Bahçeci, "Yoldan geçerken hayvanın sesini duydum. Çukur içerisine düşen koçu görünce de hemen polisi aradım. Bu koçun bir kaç gün önce kaçıp buralara geldiğini ve daha sonra da çukura düştüğünü sanıyorum" dedi.