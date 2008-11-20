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Yaşam

Sahibi uyurken yalıyı soydular

AKP'li eski vekilin kardeşi işadamı Selim Gazioğlu uyurken yalısı soyuldu. Hırsızlar BMW ve cipi çaldı.

20 Kasım 2008 02:00

AKP'li eski vekilin kardeşi işadamı Selim Gazioğlu uyurken yalısı soyuldu. Hırsızlar BMW ve cipi çaldı.

AKP’nin kurucularından eski milletvekili Mehmet Gazioğlu’nun kardeşi işadamı Selim Gazioğlu ile eşi Birnur Gazioğlu, geçen hafta cuma günü Kuzguncuk’taki yalılarında uyandıklarında, pencerelerin açık olduğunu fark ettiler.

Birnur Gazioğlu, salonda dev plazmanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Beş kişinin duvara monte edebildiği plazmanın çalınabilmesi için en az üç veya dört hırsızın yalıya girdiğini tahmin eden işadamı Gazioğlu ve eşi, ikinci şoku da garajda bulunan özel yapım 8.50 BMW ve Cherokee ciplerinin de çalındığı görünce yaşadılar.

Hırsızların deniz tarafındaki pencereden 04.00 sıralarında girdiği belirlendi. Birnur Gazioğlu, "Evdeyiz diye alarm sistemini çalıştırmayı ihmal ettik. İyi ki hırsızlar evdeyken uyanmadık. Uyansak bize zarar verebilirlerdi" diye konuştu.

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