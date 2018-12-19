Sahibi, Özal'ın papağanı 'Cabbar'a eş arıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın papağanı \'Cabbar\'ı 24 yıldır ağzıyla besleyen turizmci Metin Suna, yavru almak için eş aradığını söyledi. Suna, papağanına işkence yapan Murat Özdemir\'in görüntülerini izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, \"O işkenceyi kendisine çektirmek lazım\" dedi.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi\'nde oturan Metin Suna, 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın ölümünün ardından sahiplendiği 44 yaşındaki papağan \'Cabbar\'a, 24 yıldır bakıyor. Evinde özel bir yer yaptığı Cabbar\'la her gün sohbet eden Suna, papağanını ağzıyla besliyor. Ceviz ve Antep fıstığı verdiği papağanına \'baba\' ve \'anne\' kelimelerini söylemeyi de öğreten Suna, yalnız yaşadığı evinde tek sırdaşının papağanı olduğunu söyledi.

CABBAR\'A EŞ ARIYOR

Cabbar\'la aralarında sıkı bir dostluk oluştuğunu, zaman zaman eş olması için getirdiği dişi papağanlarla Cabbar\'ın anlaşamadığını aktaran Metin Suna, papağanının çok kıskanç olduğunu, diğer kuşlara zarar verecek kadar sinirlendiğini söyledi. Yeniden bir eş arama çalışmalarına başladıklarını söyleyen Suna, “24 yıldır beraberiz, çocuğumdan ayırt etmem. Gittiğim her yere götürürüm. Cabbar\'ımdan bir yavru almak isterim onun için bir dişi papağan arayışı içerisindeyiz. Bulursak anlaşabilirsek oğlum Cabbar\'a eş olarak alıp besleyeceğim\" dedi.

MURAT ÖZDEMİR\'E ELEŞTİRİ

Özel bir televizyon kanalındaki aşçılık yarışmasına katıldıktan sonra diskalifiye edilen Murat Özdemir\'in papağanına yaptığı işkence görüntülerine de tepki gösteren Metin Suna, papağana yapılan işkencenin kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını söyledi. Özdemir\'in \'Alkollüydüm, hatırlamıyorum\' açıklamasının bahane olduğunu aktaran Suna, “O yaptığı işkenceyi kendisine çektirmek lazım. Görüntüleri izleyince tüylerim diken diken oldu. Papağanın kabiliyeti varsa konuşur, yoksa konuşturmak için böyle işkence yapılmaz\" dedi.

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