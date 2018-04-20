T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahibi olduğu arazide ölü bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, çiftçi Ömer Kökkaya (70) kendisine ait arazide ölü bulundu

20 Nisan 2018 18:55

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, çiftçi Ömer Kökkaya (70) kendisine ait arazide ölü bulundu.
Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi\'ndeki Arif Molu Anadolu Teknik Lisesi yakınında bulunan boş arazide öğrenciler bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, arazi sahibi Ömer Kökkaya olduğu belirlendi. Zaman zaman arazisine gelerek sulama yaptığı belirlenen Kökkaya\'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Okuldan çıkan öğrenciler üst geçitte hem yaşananları izledi hem de telefonlarına kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİKökkayaMerkez KocasinanPlevne Mahallesi Arif Molu Anadolu Teknik LisesiOlayKökkaya olduğuZamanOkuldanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24