Sahibi geri istedi; BM Güvenlik Konsey'nin önündeki ikonik 'Guernica' duvar halısı kaldırıldı

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36 yıldır New York'taki Birleşmiş Milletler kompleksindeki Güvenlik Konseyi'nin girişinde asılı duran Pablo Picasso'nun ikonik Guernica eserinin duvar halısı versiyonu kaldırıldı.

AP'ye yapılan açıklamada BM, Guernica duvar halısını sahibi Nelson A. Rockefeller Jr.'ın geri istediği bildirdi. BM, halıyı bu talep doğrultusunda Rockefeller'a geçen haftalarda gönderdiklerini bildirdi.

Güvenlik Konseyi'nin dışında boş kalan sarı duvara hangi eserin asılacağına Sanat Konseyi'nin karar vereceği belirtildi.

Guernica, birçok kişi tarafından Picasso'nun başyapıtı olarak nitelendirilirken, aynı zamanda en güçlü savaş karşıtı sanat eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Savaş karşıtı mesajı nedeniyle J. de la Baume-Durrbach tarafından dikilen duvar halısı, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla görevli Güvenlik Konseyi'nin kapısına yerleştirilmişti.

Duvar halısının 1955'te eski başkan yardımcısı ve New York Valisi Nelson Rockefeller tarafından alındığı, 1984 yılında da BM'ye ödünç verildiği belirtildi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan BM'ye şu an kompleksinin bulunduğu toprakları Rockefeller ailesi vermişti.