Sahibi 'FETÖ'den tutuklanan fabrika arazisindeki imar planı iptal edildi

İzmir'de Orkide yağ fabrikasının da bünyesinde bulunduğu Küçükbay Şirketler Grubu'nun Bornova'daki fabrikası arazisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2014 yılında onayladığı imar plan değişikliği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ağustos ayında yürürlükten kaldırıldı. Şirketlerin sahibi Ahmet Küçükbay, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanırken, şirketlere de kayyum atandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde Ankara Caddesi ile Ağaçlı yol arasında kalan Küçükbay Grubu'na ait (Orkide) yağ ve deterjan fabrikasının bulunduğu parseller imar planında 'kentsel çalışma alanı, yol ve yeşil alan' olmasına karşın, şikayet üzerine parselin tamamında yapılaşma olduğu 5 yıl önce tespit edildi. İlçe belediyesi, fabrika alanı içindeki ruhsatsız yapılarla ilgili hem imar para cezası kesti, hem de yıkım kararı aldı. Ancak, bu karar 2012 yılında yapılan yıkım ihalesine katılım olmadığı gerekçesiyle uygulanmadı.

Büyükşehir reddetti, bakanlık onayladı

Küçükbay Grubu'nun 2012 ve 2013 yılında fabrika alanındaki bazı ruhsatsız yapıların korunmasını da içeren bir imar plan değişikliği Büyüşehir Belediyesi tarafından reddedildi.

İkinci başvuruda fabrika alanında olması gereken yol ve yeşil alan Çamdibi mahallesindeki bir parselde gösterildi. Konut dışı kentsel çalışma alanına, yağ tesisi kullanımı kararı getirilmesi istenen bu plan da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmadı.

Ruhsatsız yapıların yıkılmasını önlemek ve yasallaştırmak için girişimlerine devam eden Küçükbay Grubu, en son olarak 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na imar plan değişikliği başvurusu yaptı. Fabrika alanının yeraldığı parselde olması gereken yol ve yeşil alanın Çamdibi'ndeki parselde gösterilmesi, ayrıca bir de cami alanı da ayrılan plan değişikliği, ilginç bir plan notuyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Nisan 2014 tarihinde onaylandı.

Plana meslek odaları itiraz etti, dava açtı

Bakanlığın onayladığı planın iptali için meslek odaları itiraz etti. Daha sonra da iptal davası açtı. Bakanlık tarafından onaylanan bu planla Küçükbay Grubu'nun fabrikasındaki ruhsatsız bazı binaların yasallaşmasına olanak sağlandığı iddia edildi. Plan onayından sonra bir süre fabrika içindeki ruhsatsız yapılarla ilgili bir gelişme olmadı. Ancak, ruhsatsız yapılara ruhsat da verilmedi. 2016 yılında Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan şikayet üzerine Bornova Belediyesi, ruhsatsız yapılarla ilgili yeniden yapı tatil zaptı tuttu.

Bakanlık planı ağustosta iptal etti

Fabrikanın imar planı ve ruhsatsız yapıların akibetinin ne olacağı merak edilirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planla ilgili tüm işlemleri iptal ettiği ortaya çıktı. Plan yürürlükten kaldırdı. Bakanlık 4 Ağustos tarihli yazıyla planın yürürlükten kaldırılıdığını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Aynı süreçte Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay 8 Ağustos'ta 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Küçükbay daha sonra tutuklandı. Ekim ayında ise Küçükbay şirketlerine kayyum atanması kararı verildi.

Kocaoğlu: Bakanlık yaptı, bakanlık iptal etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Küçükbay Grubu'nun yeriyle ilgili plan konusunda yaşanan gelişmelerin belediye ile ilgisi olmadığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı planı iptal ettiğini söyledi. Sözkonusu plan değişikliğinin daha önce kendilerine de getirildiğini belirten Kocaoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı olduğu mevzuata göre yapma kısıtı vardı. Belediye'nin görüşü olumsuz oldu. Bakanlığın üst yetkisi var. İnisiyatifini kullanarak yaptı, yine inisiyatifini kullanarak iptal etti" dedi.