Şahenk: TÜSİAD Başkanlığı'na aday değilim

T24 - Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, TÜSİAD Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.





TÜSİAD Başkanlığı için kamuoyunda adı geçen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, konuya CNBC'e'de açıklık getirdi.



Şahenk şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti için, 72 milyon Türk insanımız için sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Bunların en önde gelenlerinden biri de benim üye olduğum, senelerdir Türkiye'nin dünyadaki yerini daha ilerletebilmesi için hem sosyal, hem ekonomik, hem de vatandaşımızın dünya devletlerine daha entegre olabilmesi için bütün gelişmelere ön ayak duran ve bu gelişme de katkıda bulunan TÜSİAD kurumudur. Bu anlamdan Türkiye için önemli bir kurumdur.



Ben de son birkaç senedir içinde olma zevkini tatmış oldum. TÜSİAD’ın yönetiminde en önemli olan şey, buraya zaman ayırmaktır ve yapacağı temaslarda tabii ki ön planda başkanın olması gerekir. Başkanlık da bir zaman ve yeterince yerine getirilmesi gereken bir özveri ve çalışma ister.



Başkan olacak birçok üye vardır. Son zamanlarda bu kurumu tanıyarak son değişimleri de gören TÜSİAD’ın yönetim kurulu olmuştur. Yönetim kurulunda başkan yardımcıları olduğu gibi diğer üyeleri, hatta yedek üyeleri de vardır ki; hepsi sadece TÜSİAD’a değil Türkiye'ye hizmet için çırpınan insanlardır. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızın başkan olma kapasitesi ve hakkı da vardır. Burada önemli olan zaman ayırmaktır ve kurumun içini çok iyi bilmektir.



Ben teşekkür ediyorum herkese sahiden böyle bir bayrak değişiminde benim adımın da geçmesi bana gurur vermiştir. Yalnız gruptaki işlerimizin yoğunluğu, benim sorumluluklarım ve grubumuzun yeni dünyada son krizle birlikte oluşacak bölgesel fırsatları değerlendirmek için benim çok daha fazla arkadaşlarımla birlikte koşturmama zaman ayırmak gerekiyor. Yeni yatırımlarımızda ve oluşacak potansiyelleri değerlendirmede zaman bakımından oraya daha faza değer katmam gerekiyor. Bu anlamda ben her zaman TÜSİAD’ın içinde kalarak gerekli komitelerde koşturarak Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğim.



Ümit Boyner çok severek saydığım hem dostumdur, hem de iyi bir iş kadınıdır. Eğer böyle bir fırsat kendisine verilirse en iyi şekilde hakkını vererek bunu yapacağına inanıyorum. Hepimizin de görevi kendisine destek olmak bu anlamda bu bayrağı çok daha ileriye taşımakta kendisine yardımcı olmaktır. Diğer arkadaşlarımın hepsinin kendine has özellikleri ve potansiyel başkan olabilme güvenleri kendilerinde de vardır.



Zamanı geldiğinde zaten sadece bir kişi bir yönetim kurulu değildir; yüzlerce kişinin aktif koşturduğu bir gönül kurumudur. Burada hepimiz koşarız ve yardımcı oluruz. Bu anlamda ben teşekkür ediyorum benim için de TÜSİAD son iki üç senede çok büyük bir değer olmuştur; Türkiye'yi daha fazla tanıma imkanı bulmuşumdur. Bana burada güvenen başkan yardımcılığına belki erken de hemen getiren çok zevkle çalıştığım Arzuhan Yalçındağ dostuma, başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma da çok zevkli çalışmalar yaptık. İlla yönetim kurulunda olmak veya başkanlık pozisyonunda olmak TÜSİAD’a ve Türkiye'ye hizmet demek değildir; biz üye olarak da en iyi hizmeti veririz. Çok samimiyetle söylemek istiyorum TÜSİAD’ın tecrübeli bir grubu vardır, en doğru kararı verecek bir genel kurulu vardır."

