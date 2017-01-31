Sahel Bölgesi'nde milyonlarca kişi açlık tehdidi altında

Yardım örgütleri çalışanlarının aktardıklarına göre, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki açlık krizi gün geçtikçe daha fazla can almaya devam ediyor. Her gün en az 200 küçük çocuğun açlığın sonuçlarına bağlı olarak hayatını kaybettiğine dikkat çeken yardım görevlileri, pek çok köyde yeterli gıda ve içme suyuna sahip olmayan insanların ölüm tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

500 bini çocuk 7 milyon kişi açlık çekiyor

Birlemiş Milletler'in verilerine göre, Nijerya'nın kuzeyinin yanı sıra komşu ülkeler Nijer, Çad ve Kamerun'da 500 bini çocuk toplam yedi milyon kişi gıda yardımına muhtaç durumda. BM Sahel bölgesi Acil Yardım Koordinatörü Toby Lanzer, zamanında harekete geçilmemesi halinde yüz binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanabilecek bir insani felaketin meydana gelebileceği uyarısında bulundu. BM'nin tahminlerine göre, gerekli olan yardımların maliyeti bu yıl 1,5 milyon dolara ulaşacak. 24 Şubat'ta Oslo'da bir yardım konferansı düzenleneceğini hatırlatan Lanzer, "Uluslararası toplum şimdi harekete geçmezse durum daha da vahim bir hal alacak. Krizi kontrol altına almanın maliyeti daha da yükselecek" dedi.

"Önlem alınmazsa göçe yol açar"

Açlıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmemesinin Avrupa'yı yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya bırakabileceğini ifade eden Lanzer, insanlara daha iyi bir gelecek sunulabilmesi ve yeni olanakların yaratılabilmesi için uluslararası toplumun bölgedeki kurumları desteklemesi gerektiğini söyledi. BM yetkilisi, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında, "Bu da zaten insanların istediği şey. Hiç kimse isteyerek ülkesini terk etmez" dedi. Lanzer, insanların kendi ülkelerinde bir gelecek perspektifi görmemesi halinde Avrupa'ya kaçabileceğini, bunun Avrupalıları şaşırtmaması gerektiğini söyledi.

Nijerya'nın kuzeyinde radikal İslamcı Boko Haram'la Nijerya ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle 2,5 milyon kişi bölgeyi terk etmişti. Boko Haram'ın terk ettiği bölgelere giden yardım görevlileri, dramatik bir tablo ile karşılaştıklarını söylüyor. Tıbbi ihtiyaçları karşılamanın mümkün olmadığına dikkat çeken görevliler, insanların açlık çektiğini vurguluyor.

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dpa/DW, BÖ/GA