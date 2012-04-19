Gönül Yazar sahnede ölmek istemiyor

Ünlü sanatçı Gönül Yazar Beyaz Gazete'ye konuştu. Cahide Songur'un ölümü aklımı başıma getirdi diyen Yazar, "Giyime kuşama ve gezmeye harcadığım parayla holding kurardım" dedi.

Çok para kazandığını ancak parayı elinde tutmayı beceremediğini söyleyen Gönül Yazar, "Rahmetli Cahide Songur'un sefalet içinde ölmesi aklımı başıma getirdi. Ondan sonra paramı dirhem dirhem harcadım. 17 yıldan beri hiç sahneye çıkmıyorum. Millet bu kadın nasıl geçiniyor diye soruyor. İşte o biriktirdiğim parayı şimdi huzur içinde yiyorum. Sahnede ölmek istemiyorum ne öyle yüzlerce insanın önünde küt diye yere düşüp ölmek. Ben uyurken ölmek istiyorum Allah'tan çünkü seni alkışlayan insanları eğlendiriken ağlatmak hiç bir sanat ahlakına uygun bir ölüm şekli değil. Beni Gönül Yazar yapan maksim gazinosudur. Yıllarca orada çalıştım. Çok acı günlerim de oldu çok ağladığım saatler oldu. Onları unuttum ben herkese hakkımı helal ettim. herkes'te bana haklarını helal etsin" diye konuştu.

Evlenmek istiyorum

Bugne kadar 6 defa evlendim diyen Gönül Yazar,"hala taş bebek gibiyim ve güzelim. eğer bana uygun anlaşa bileceğim bir bey çıkarsa 7. defa nikah masasına oturum. Mutlu olmak aşk içinde yaşamak istiyorum. bu da benim en doğal hakkım. Dün benim altımda çıkanlar bugün adımı zikretmiyor