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Spor

"Sahaya taş atan adam teröristtir"

Yorumcu Mehmet Demirkol: Bunu yapan adamın psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Aramızda dolaşmaması, tedavi görmesi lazım

17 Aralık 2015 15:44

Yorumcu Mehmet Demirkol, Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Fenerbahçe maçında sahaya taş atılması hakkında, "Bunu yapan adamın psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Aramızda dolaşmaması, tedavi görmesi lazım. Bu adamlar terörist" dedi.

NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında Tuzlaspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe'nin gençlerinde belli bir standart gördüm. Melih'i çok beğendim, akışkan oynuyor, ayaklarına da hakim. Umarım Türk futboluna katkısı olur. Ben Ba'yı da beğeniyorum. Fenerbahçe'nin ideal savunma ikilisi Ba ve Kjaer olmalı. Fenerbahçe'nin transferleri arasında en beğendiğim isim Josef de Souza. Fakat Dieo ile Topal arasında oynayınca yetersiz. Fenerbahçe'nin aralara dalan, Aykut Kocamanvari bir santrfora ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Maç sırasında saha içine taş atılması için söyleyeceği çok şeyinin olmadığını ifade eden Demirkol, "Bunu yapan adamın psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Aramızda dolaşmaması, tedavi görmesi lazım. Bu adamlar terörist. Taraftar grubu kuruyorsan takımını destekleyeceksin ve grubun temiz kalmasını sağlayacaksın. Taraftar grubu mafyatik bir işe giriyorsa çetedir. Bunlar organize işlere giriyorsa terörist örgüttür. Taşı atmanın adı cinayete teşebbüs. Taşı atan adamı geçiştiremeyiz, terörist bu adam" yorumunda bulundu

 

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