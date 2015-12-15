Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, saha olayları, Fenerbahçe ise “talimata aykırı hareket” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki takımın yanı sıra, Süper Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu, Medicana Sivasspor, Kayserispor da PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- MERSİN İDMANYURDU Kulübü'nün 12.12.2015 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-MERSİN İDMANYURDU Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 13.12.2015 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MEDICANA SİVASSPOR Kulübü'nün 13.12.2015 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MEDICANA SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 13.12.2015 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2015-2016 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsünün 5/12.maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 14.12.2015 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."