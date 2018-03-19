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Sahaya giren köpeği kucağına alarak çıkarmaya çalıştı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de amatör lig maçında sahaya giren bir köpeği kucağına alarak dışarı çıkarmak isteyen fulbolcu Doğan Can Mencil, köpeği ısırmaya çalışması nedeniyle bıraktı

19 Mart 2018 15:24

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de amatör lig maçında sahaya giren bir köpeği kucağına alarak dışarı çıkarmak isteyen fulbolcu Doğan Can Mencil, köpeği ısırmaya çalışması nedeniyle bıraktı. Köpek daha sonra diğer futbolcuların da çabası ile sahadan koşarak ayrıldı.
Olay, Bölgesel Amatör Ligi\'nde mücadele eden Dersimspor ve Dersim 62spor takımları arasında dün oynanan karşılaşmada meydana geldi. Dersimspor\'un 1-0 önde olduğu sırada karşılaşmanın 35\'inci dakikasında bir sokak köpeği, sahaya girdi. Orta hakem karşılaşmayı durdurdu. Bunun üzerine 20 forma numaralı Dersim 62sporlu Doğan Can Mencil, sokak köpeğini kucaklayarak dışarı çıkarmaya çalıştı. Genç futbolcu, kucakladığı köpeğin ısırmaya çalışması nedeniyle bıraktı. Köpek, daha sonra her iki takımın futbolcularının çabasıyla sahada koşarak çıktı. Bu sırada taraftarlar da köpeğe alkış ve tezahüratlarla bulundu. Karşılaşmayı rakibini 2-1 yenen Dersimspor kazandı. 

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