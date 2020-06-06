Sahaya atlayan Yotuber ve 3 arkadaşı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı

Youtube kanalına video çekmek için sahaya girdiği iddia edilen Yılmaz ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken kendisi gibi Youtuber olan arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ali Abdüsselam Yılmaz, savcılıkta verdiği ifadede maçın heyecanıyla kendisini sahaya attığını söylemişti.





3 yıla kadar hapis istemi

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen günlerde Youtuber hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, Yılmaz hakkında ‘yasak alanlara girme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise, ‘suça yardım’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. Yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.