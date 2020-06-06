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Sahaya atlayan Yotuber ve 3 arkadaşı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

06 Haziran 2020 19:07

Beşiktaş Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında atlayan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal paylaşım sitesi olan Youtube’da 6 milyon abonesi bulunan, ‘Deli mi ne?’ isimli sayfanın sahibi olan Ali Abdüsselam Yılmaz, 14 Haziran 2019’da Beşiktaş Vadafone Park’ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlamıştı. Sahaya giren YouTuber, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı

Youtube kanalına video çekmek için sahaya girdiği iddia edilen Yılmaz ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken kendisi gibi Youtuber olan arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ali Abdüsselam Yılmaz, savcılıkta verdiği ifadede maçın heyecanıyla kendisini sahaya attığını söylemişti.

3 yıla kadar hapis istemi

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen günlerde Youtuber hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, Yılmaz hakkında ‘yasak alanlara girme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise, ‘suça yardım’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. Yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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