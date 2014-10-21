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Dünya
Deutsche Welle

Saharov Ödülü Kongolu doktora

Avrupa Parlamentosu’nun insan hakları alanında verdiği Saharov Ödülü’ne bu yıl Kongolu doktor Denis Mukwege layık görüldü. Mukwege, tecavüz kurbanı kadınları tedavi ediyor.

21 Ekim 2014 23:10


Avrupa Parlamentosu, insan hakları ve demokrasi mücadelesine katkıda bulunmuş kişi ve kurumlara verdiği Saharov Ödülü bu yıl Denis Mukwege'ye verildi.

Karar, Parlamento Başkanı Martin Schulz tarafından Strasburg'da açıklandı.

59 yaşındaki jinekolog Mukwege, cinsel şiddet kurbanı kadınları ve kızları tedavi ediyor. Cinsel şiddet kurbanları için bir hastane açan Mukwege, tecavüzün yol açtığı fiziksel hasarın giderilmesi konusunda dünya genelinde önde gelen uzmanlardan biri olarak görülüyor. Ayrıca sünnet edilen kadınların tedavisinde de yardımcı oluyor.

Geçen yıllar içinde binlerce kadını ameliyat eden Mukwege, daha önce yaptığı açıklamada "Kongo'daki farklı milisler, kadınlara sistematik olarak zarar verilmesini bir savaş stratejisi olarak kullanıyor" demişti. Mukwege'nin verdiği bilgilere göre, söz konusu gruplar, vajinaya kimyasal madde dökülmesi gibi şiddet uygulamalarında da bulunuyor.

Tören 26 Kasım'da

Adını 1975 Nobel Barış Ödülü sahibi Rus fizikçi Andrey Dimitriyeviç Saharov’dan alan ödül ilk olarak 1988 yılında Nelson Mandela’ya verilmişti. Ödülü bugüne kadar alanlar arasında Alexander Dubcek, Aung San Suu Kyi, Adem Demaçi, Teslime Nesrin, Wei Jingsheng, İbrahim Rugova, Basta Ya, BM adına Kofi Annan, Hu Jia gibi isim ve kuruluşlar da bulunuyor.

2011 yılında Arap Baharı aktivistlerine layık görülen ödül, 1995 yılında da Leyla Zana'ya verilmişti. Ödülü geçen yıl, bu yılın Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı çocuk hakları savunucusu Malala Yusufzay almıştı.

50 bin euro tutarındaki ödül 26 Kasım'da düzenlenecek törende verilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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