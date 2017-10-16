Sahara altı Afrika’nın en büyük saldırısı: Ölü sayısı 276’ya yükseldi.

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Somali’nin başkenti Mogadishu’da turistik bir bölgede bir otelin girişinde gerçekleşen bombalı saldırıda ölü sayısı 276’ya yükselirken, 300’den fazla yaralı da hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Erken saatlerde açıklama yapan Somali Enformasyon Bakanı Abdirahman Osman, bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirilen saldırının ülkenin ve bölgenin bugüne kadar gördüğü en fazla can kaybına mal olan tekil saldırı olduğunu söyledi. Twitter’da bir paylaşımından Türkiye ve Kenya dahil bazı ülkelerin tıbbi yardım göndermeyi teklif ettiğini yazdı ve saldırı için \"barbarca\" dedi. Sağlık görevlileri neredeyse tüm yaralıların yaralarının çok ciddi durumda olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed üç günlük yas ilan etti ve yaralılara yardımcı olmak için kan bağışı yapılması çağrısı yaptı.

Mogadishu’daki bombalı saldırı Sahara altı Afrika’da 2015’te Kenya’da gerçekleşen Garissa Üniversitesi saldırısından ve 1998’de Kenya ve Tanzanya’da gerçekleşen ABD Elçilikleri bombalı saldırılarından daha fazla can kaybına yol açtı.

Somali halkı Eş Şebab örgütü tarafından yapıldığı düşünülen saldırıya olan tepkilerini Cumartesi günü gerçekleştirdikleri bir yürüyüşle kınadılar. Henüz herhangi bir örgüt saldırıyı üstlenmedi.