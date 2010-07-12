T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şahan'ın keyfine diyecek yok

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, teknesinde gazeteci Ayşe Özyılmazel’le objektiflere işte böyle yakalandı.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, teknesinde gazeteci Ayşe Özyılmazel’le objektiflere işte böyle yakalandı.



“Recep İvedik” serisiyle şöhreti yakalayan Şahan Gökbakar, geçtiğimiz cumartesi günü teknesiyle Bodrum sahillerindeydi.

Teknesini Türkbükü’nde demirleyen ünlü komedyen, iki güzelle birden deniz ortasında keyif yaptı.

Gökbakar, sabah kahvaltısı için Gölköy’deki Beluga Hotel’den iki tepsi dolusu kahvaltılık getirtti. Ayşe Özyılmazel, Şahan ile çok yakından ilgilendi. Önce yanaktan sonra dudaklarından öpülen komedyenin keyfine diyecek yoktu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24