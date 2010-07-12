Şahan'ın keyfine diyecek yok

T24-

“Recep İvedik” serisiyle şöhreti yakalayan Şahan Gökbakar , geçtiğimiz cumartesi günü teknesiyle Bodrum sahillerindeydi.

Teknesini Türkbükü’nde demirleyen ünlü komedyen, iki güzelle birden deniz ortasında keyif yaptı.

Gökbakar, sabah kahvaltısı için Gölköy’deki Beluga Hotel’den iki tepsi dolusu kahvaltılık getirtti. Ayşe Özyılmazel, Şahan ile çok yakından ilgilendi. Önce yanaktan sonra dudaklarından öpülen komedyenin keyfine diyecek yoktu.