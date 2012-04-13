‘Şahane Misafir’ 8 dalda 'İtalyan Oscarı'na aday

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi “Şahane Misafir”, “İtalyan Oscarı" olarak bilinen “David di Donatello” ödüllerinde 8 dalda birden aday oldu. Filmin Sezen Aksu’nun bestesini yaptığı “Gitmem Daha” isimli şarkısı da ilk kez yabancı bir şarkı olarak aday olarak gösterildi.



İtalyan Sinema Akademisi tarafından 1955 yılından beri her yıl verilen “David di Donatello Sinema Ödülleri”nde usta yönetmen Ferzan Özpetek’in şu an Türkiye’de de vizyonda olan son filmi “Şahane Misafir” 8 dalda aday gösterildi.

Bugüne kadar yönettiği filmlerle İtalyan sinemasının bir dönemine imza atan Ferzan Özpetek, son filmi “Şahane Misafir” ile “En İyi Yönetmen” kategorisinde İtalyan sinemasının dev isimleriyle yarışmaya hazırlanıyor.

4 Mayıs’ta gerçekleştirecek ödül töreninde Ferzan Özpetek, Paolo Taviani-Vittorio Taviani (Taviani Kardeşler), Nanni Moretti ve Paolo Sorrentino gibi sinema tarihinin önemli isimleriyle yarışacak.



Sezen'in şarkısı bir ilk



Öte yandan, “Şahane Misafir’in sözlerini Yıldırım Türker’in yazdığı, Sezen Aksu’nun da bestelediği “Gitmem Daha” isimli şarkısı, İtalyan’da ilk kez yabancı bir şarkı olarak “En İyi Şarkı” kategorisinde “David di Donatello” ödüllerine aday gösterildi.



Aday olduğu diğer dallar



“Şahane Misafir”, Elio Germano ile “En İyi Erkek Oyuncu”, Pasquale Catalano ile “En İyi Müzik”, Andrea Crisanti ile “En İyi Sanat Yönetmeni”, Alessandro Lai ile “En İyi Kostüm”, Francesca de Simone ile “En İyi Saç”, Ermanno Spera ile de “En İyi Makyaj” dalında David Di Donatello ödüllerine aday gösterildi.



'Karşı pencere' 5 ödül kazanmıştı



Ferzan Özpetek, “Karşı Pencere” filmiyle de 2003 yılında “En İyi Film” dahil olmak üzere 5 dalda Donatella ödülü kazanmıştı. Özpetek’in filmi, 7 dalda da aday gösterilmişti.



'Çok sesli komedi'



Usta yönetmen Ferzan Özpetek’in gerilim, komedi ve dramı bir arada işlediği “Şahane Misafir” eleştirmenler tarafından “çok sesli bir komedi” ile “aşk, dostluk ve dayanışmanın en derin korkuları aştığı bir yeniden doğuş hikayesi” olarak nitelendiriliyor.