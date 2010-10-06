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Şahan: Utanmıyorum

Öpüşürken görüntülenen Şahan Gökbakar üç aylık sessizliğinin ardından ilk kez konuştu: Utanmıyorum...

06 Ekim 2010 03:00

T24 - Geçen temmuz ayında Berrak Tüzünataç’ın Maçka’daki evinin balkonunda sahaba karşı öpüşürken görüntülenen Şahan Gökbakar üç aylık sessizliğinin ardından ilk kez konuştu. 


“Kenan Erçetingöz’le 60 dakika” programına katılan Gökbakar, “Söylenecek bir şey yok. Bu görüntüler dünyanın her yerinde skandal olur.  



Şahan daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Bizler ünlü insanlarız bu görüntüler haber değeri taşıyor. Zaten ben bekârım, hanımefendi de bekâr. Ortada kandırmaca aldatmaca yok. Paylaşılan güzel an görüntüye konu oldu. Bu görüntülerden utanmıyorum”dedi. Gökbakar, senaryosu üzerinde  çalıştığı “Recep İvedik 4” filminde  Berrak Tüzünataç’la yaşadığı balkon skandalını da işleyebileceğini belirtti.

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