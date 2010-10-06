Şahan: Utanmıyorum

T24

“Kenan Erçetingöz’le 60 dakika” programına katılan Gökbakar, “Söylenecek bir şey yok. Bu görüntüler dünyanın her yerinde skandal olur.Şahan daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Bizler ünlü insanlarız bu görüntüler haber değeri taşıyor. Zaten ben bekârım, hanımefendi de bekâr. Ortada kandırmaca aldatmaca yok. Paylaşılan güzel an görüntüye konu oldu. Bu görüntülerden utanmıyorum”dedi. Gökbakar, senaryosu üzerinde çalıştığı “Recep İvedik 4” filminde Berrak Tüzünataç’la yaşadığı balkon skandalını da işleyebileceğini belirtti.