Şahan liderlere 'hodri meydan' dedi

Star TV Ana Haber Bülteni'ne konuk olan Şahan Gökbakar, CHP lideri Deniz Baykal'ın sözleri ile bir anda Recep İvedik karakteri siyasetin konusu oldu



Parodileri ve canlandırdığı karakterlerle hiçbir zaman siyasi mesaj gönderme amacı gütmediğini vurgulayan Gökbakar, Başbakan Erdoğan ve Baykal'a, "Hodri meydan. İster plazma, ister LCD, ister tüplü; istediğiniz televizyonda PlayStation oynayalım" dedi.



Tempo dergisi ile yaptığı röportajda "Recep İvedik başbakan olacak mı?" sorusu sorulan Gökbakar, "Zaten şu anda başbakan" yanıtını vermiş ve "Özellikle Davos çıkışı, Recep İvedik'te Başbakan ne yaptıysa aynısı yapardı. Hatta daha da ileri davranırdı" demişti.



Baykal, Şahan’ın sözlerini siyasete taşıdı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'maganda' diyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Şahan'ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri ile magandalığı örtüştürerek Şahan'ın Tempo'ya verdiği röportaja atıfta bulunmuştu. Şahan'ın ağzından magandalığı Recep İvedik ile örtüştüren Baykal, "Recep İvedik işte odur" ifadesini kullanmış ve "Bakıyorum cuk oturmuş" diyerek Erdoğan'a imalı göndermede bulunmuştu.



Yaktın beni Baykal!



Deniz Baykal'ın ifadeleri sonrasında bir anda siyasetin gündemine giren Şahan Gökbakar, canlı yayında kahkaha atarak "Yaktın beni Baykal" dedi.



"Ben bir çok skeç yaptım, bir çok tipleme yaptım ama bunların hiçbirinde ben genelde politik ve siyasi göndermeler, politik ve siyasi mizah tarzını kullanmadım, benimsemedim" diye konuşan Şahan Gökbakar, Baykal ve Erdoğan'a bakın neden 'hodri meydan' dedi:



Baykal ve Erdoğan’a hodri meydan



"Tabii şimdi ortam gergin, seçim arifesi var. Birbirleriyle de bir çekişmeleri var. Beni de bu çekişmenin içine kattılar şimdi. Ama ben öyle kolay lokma değilim. Buradan iki liderimize de 'hodri meydan' sizin aracılığınızla. İstedikleri televizyonda bu tüplü, plazma, lcd fark etmez. Gelsinler karşıma play-station maçı yapalım. Hodri meydan, yürekleri varsa gelsinler karşıma."



Recep İvedik, maganda mı?



Uğur Dündar, konuğuna 'Recep İvedik gerçekten maganda mı?" sorusunu yöneltti. Şahan Gökbakar, şunları söyledi:



"Aslında Recep İvedik belirli bir kesim tarafından böyle algılandı. Belirli bir kesim tarafından da hiç böyle algılanmadı. Aslında Recep İvedik, çok farklı yönleriyle var olan bir karakter. Yani sadece belirli bir yönüyle insanları etkilemiş olması imkansız. Sadece maganda ve o magandanın yaptığı espriler veya kabalıklarla insanlar sevmez. Bence Recep İvedik maganda değil. Recep İvedik kaba saba davranışlar yapıyor, sinirli hareketler yapıyor, argo kullanıyor. Ama beri yandan da son derece onuruna, gururuna düşkün bir insan. Sokakta bulduğu bir cüzdanı götürüp sahibine verecek kadar dürüst."



Recep İvedik paraları sokakta!



Uğur Dündar, İstanbul'un çeşitli yerlerinde Recep İvedik paraları bastırılarak bunun promosyon kuponu olarak kullanıldığını açıkladı ve bu paralara canlı yayında izleyicilere gösterdi. Üzerinde 'İvedik Cumhuriyeti' yazan paralar Şahan'ı da çok şaşırttı. Dündar, kimsenin bu paraları ciddiye almamasını öğütlerken Şahan ise, "Bu gerçek mi? Allah Allah, bi yaşıma daha girdim" diyerek şaşkınlığını ifade etti.



Şahan: Kimseyi eleştirmek için bir şey yapmadım



Şahan Gökbakar, son olarak şu mesajı verdi:



"Ben Recep İvedik'i yaparken ne Tayyip Bey'den ne başka bir politikacıdan, ne başka bir siyasi görüşten veya oluşumdan herhangi bir ideolojiden etkilenmedim. Veya onu yermek veya eleştirmek adına da bir şey yapmadım. Hiçbir skecimde böyle bir şey yapmadım. Dolayısıyla da benim Şahan Gökbakar olarak tabii ki bu ülkede bu Cumhuriyeti, bu ülkeyi seven bir insan olarak benim de bir siyasi görüşüm vardır. Ama bunu ben sandıkta belirtirim ve sandıkla benim aramda kalır."



