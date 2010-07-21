Şahan intikam mı aldı?

T24- Şahan Gökbakar- Berrak Tüzünataç'a ait görüntülerin ortaya çıkması, bu görüntülerin nasıl çekildiği sorusunu akıllara getirirken, ardından şok bir iddiayıda beraberinde getirdi.



Şahan Gökbakar-Berrak Tüzünataç görüntülerinin nasıl çekildiği sorusu, ilginç bir iddiayı da beraberinde getirdi.



BERRAK'LA ŞAHAN BALKONDA YAKALANDI



Aklı Zeynep’teydi



Hıncal Uluç’un sorusu, ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. ıddiaya göre bu kareler, Şahan Gökbakar’ın intikam planının parçası! Oyuncunun aslında Zeynep Beşerler’den hoşlandığı, Bodrum’daki partide onunla karşılaşıp yakınlaşma fırsatı bulduğu, ancak ışler’in devreye girmesiyle o fırsatı kaçırdığı konuşuluyor.



Nejat İşler’e öfkeli



İşte iddianın devamı: Şahan Gökbakar, partide Beşerler’e yakın ilgi gösterdi ama karşılık alamadı. Beşerler, bu baskıdan arkadaşı Nejat İşler sayesinde kurtuldu. Ünlü komedyen bunun intikamını almaya karar verdi. Ve 25 gün sonra İşler’in eski sevgilisi Berrak Tüzünataç’la görüntülendi.

