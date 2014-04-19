Şahan Gökbakar'dan Sabah gazetesine 'yalan haber' tepkisi

Recep İvedik filmleri ile tanınan komedyen Şahan Gökbakar, Sabah Gazetesi'nin magazin eki Günaydın'da yer alan bir haberi yalanlayarak tepki gösterdi. Gökbakar, Twitter hesabından yayımladığı mesajlarda, "Yalan yazma hakkımda Sabah Günaydın. Yalanı dolanı bi kenara bırak. Sabah gazetesi yöneticilerine teessüf ederim" dedi.

Hakan Uç isimli muhabirin imzasıyla çıkan haberde, Oyuncu Şahan Gökbakar'ın aldığı arabaların garaja sığmayıp sokağa taştığı, hatta mahallelinin diline düştüğü çok net ve kesin ifadelerle anlatılıyor. Haberde oyuncunun otomobil koleksiyonuna 95 bin euroluk yeni bir cip daha eklediği ve filosunu güçlendirdiği, bu gidişle oturduğu 'Rumelihisarı'nı parselleyip dev bir otoparka dönüştüreceği' şeklinde ifadeler yer alıyor.

Gökbakar, haberi Twitter hesabından yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

''Yalan yazma hakkımda Sabah Günaydın. Yalanı dolanı bi kenara bırak. Doğru yaz yalan yazma, ayıp günah Günaydın...'' diyen Gökbakar, grubun muhafazakar (!) yayıncılık yaptığını öne sürerek ''Bu kadar kolay yalan haber nasıl yazıyorsunuz ya. Sabah gazetesi yöneticilerine teessüf ederim'' dedi ve ekledi: Para bozdu ayakları haa? Hadiii... Yer mi bunları Anadolu çocuğu...!!!