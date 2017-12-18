Şahan Gökbakar’dan Igor Tudor’a: Ulan sen kim oluyorsun?

Süper Lig’in 16.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Igor Tudor’a bir sitem de Şahan Gökbakar’dan geldi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Hırvat teknik adamın maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportajı instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

”2 gol yiyip 1 gol atarsan yeniliyormuşsun…Hadi yaaa!!! Öyle mi oluyor gerçekten??. Sana adam gibi açıklama yapman için uzatılan mikrofona verdiğin yanıta bak. Biz voleybol izliyoruz sanıyorduk.. Ya sen kendini ne sanıyorsun baboş?? Bu ne yüksekten uçuş yahu?? Bu lakayt, laçka umursamaz tavırları yapma hakkını kim veriyor sana? Deliricem vallaha!! Ulan sen kim oluyorsun da “Turkish understanding of football” / “Türklerin futboldan anladığı bu” diyerek Türkler’i aşağılayabiliyorsun? Çevirmen de yumuşatmaya çalışıyor…

‘’Kimse Türkiye’yi aşağılayamaz’’

Yahu Senin cebine paranı Türkler koyuyor Hırvat kardeş. Yani eti budu belli ülkelerinizde kazanamayacağınız paraları Türkiye’de görüyorsunuz ama ilk fırsatta aşağılamaya kalkıyorsunuz.. Madem sevmiyorsun Türkler’in futbol anlayışını, tutmayalım bas git başka ülkeye. HADİİİİ!!! KİMSE TÜRKİYE’NİN EKMEĞİNİ YİYİP TÜRKİYE’Yİ AŞAĞILAYAMAAAAZ!!!! Senin gibi bir eski futbolcu- yeni hocayı, teknik direktör diye böyle büyük bir klubun başına Türkiyeden başka bir yerde de koymazlar bu arada.Hem kel hem fodul(kibirli) derler senin gibisine. GALATASARAY KLUBÜNÜ, TÜRKİYEYİ ve TÜRK SPORUNU AŞAĞILAYAN BU İNSANIN GÖREVİNE SON VERMEYE DAVET EDİYORUM.(Sözcü/Skor)