Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım: Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ı "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözleriyle hedef göstermesinin yankıları sürerken komedyen Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Instagram hesabı üzerinden portakal fotoğrafı paylaşan Gökbakar, mesajına “Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk gunlerde bagisiklik sistemimizi kuvvetlendirir ve vucudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse…” notunu düştü. Gökbakar'ın paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.

Portakal fotoğrafının ardından Gökbakar'ın çilek, kivi ananas ve balkabağı fotoğrafı da paylaştığı görüldü.