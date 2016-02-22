Şahan Gökbakar'dan Cerattepe'ye destek

Artvin'de Kafkasör Yaylası bölgesindeki madencilik faaliyetlerini protesto için gerçekleştirilen eylemlere ünlü sanatçı Şahan Gökbakar da destek verdi.

Cihan Haber Ajansı'nda (CİHAN) yer alan habere göre; Gökbakar, "Artvin'in üstü altın'dan daha değerlidir " yazılı bir pankartın fotoğrafını paylaşırken, "Artvin halkının haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyorum! aşağıya yazılan bazı yorumları Allah'a havale ediyorum. Benim kim olduğum, neyi desteklediğim çok bellidir. Herkes susarken ben bu devlet asker polisi destekleyen mesajlar yazdım. O nedenle boş laf kalabalığı yapmasın bazıları. Maden tabiki çıkarılsın ama o yöre halkını kimse rahatsız etmeden yapılsın bu iş. Lafınızı bilin akıllı konuşun..." ifadelerini kullandı.