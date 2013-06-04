Şahan Gökbakar'dan Başbakan'a şarkı: Artık yeter, gel bu halka güzel sözler söyle

Komedyen Şahan Gökbakar, twitter'dan "Adam gibi konuşacak olanlara bir sorum var? Diyelim hükümet istifa etti, yerine kim gelecek. Lütfen? Alternatif kim? Mantıklı cevaplar bekliyorum" dedikten sonra, bugün de Başbakan Tayyip Erdoğan'a şarkı yazdı.

İşte Şahan Gökbakar'ın şarkısı:

Şahan Gökbakar'ın yazdığı ve okuduğu şarkının o sözleri şöyle:

İçinden geçen ne söyle..

Yüzün neden hep asık böyle..

Her gün gazlar barikatlar var..

Anne ve baba var, edilen dualar..

Artık yeter, gel bu halka güzel sözler söyle..

O zaman bu yüzler güler belki..

Gel bu parka güzel sözler söyle..

O zaman diner bu öfke belki.