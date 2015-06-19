Şahan Gökbakar ve Terim'den 1 milyon liralık ortaklık

Şahan Gökbakar, sinemadan sonra gıda sektörüne yöneldi. Gökbakar, 1 milyon liralık yatırımla ‘Burgerman’ markasının ilk şubesini İstanbul 4. Levent’te açtı. Zincirin diğer ortakları ise Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin ve Mesut Tatlışen.

Gökbakar, Instagram hesabından da yeni işinin duyurusunu yaptı. 1 milyon lira yatırım yapılan restoran için Gökbakar, “Köfte ve patatesler dondurulmuş olmayacak. Etlerimiz de helal kesim sertifikalıdır” açıklaması yaptı.

İstanbul’da 5 şube

Yüzde 70’i Şahan Gökbakar’a ait olan Burgerman’in diğer ortakları ise Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ’in damadı Ahmet Baran Çetin ve Mesut Tatlışen. Sektörün son yıllarda hızlı bir büyüme yakaladığına işaret eden Tatlışen, şöyle konuştu: “Şahan Gökbakar ile uzun süredir böyle bir işe girmek için çalışmalar yapıyorduk. Amerika’da son yıllarda yerel hamburger markalarının çok hızlı büyüdüğünü gördük. Birkaç kez ABD’de bu markaları inceleme fırsatı bulduk. Sonunda ‘Burgerman’ markasını yarattık. İlk etapta 1 milyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırım artacak. İstanbul’da 4 şube daha açacağız. 2 tane de İstanbul dışında. Daha sonra franchise vermeyi planlıyoruz.”

Şahan eğitiyor

Burgerman’deki ekibe Şahan Gökbakar’ın eğitim verdiğini anlatan Tatlışen, “Şahan’ın yeme-içme sektörüne ilgisi çok fazla. Etin nasıl pişirileceği, hamburgerin nasıl paketleneceği konusunda ekibe eğitimler verdi. Burgerman’i yurtdışına da taşımaya planlıyoruz. Bizim için en iyi örnek ‘Simit Sarayı’ oldu. Fast-food sektörü hem dünyada hem Türkiye’de büyüyor. Ancak tüketiciler biraz daha farklı tatlar arıyor. Burada dondurulmuş ürün kullanamayacağız. Patatesimiz ve etimiz günlük geliyor. Mönü fiyatları ise 10.95 TL’den başlıyor. En pahalı 14.95 TL” dedi.

Açılış günü 1000 kişi

17 Haziran’da açılan Burgerman’e ilk gün 1000’e yakın kişinin geldiğini anlatan Mesut Tatlışen, “Özellikle sosyal medyadan Şahan’ın yaptığı paylaşımlar etkili oluyor. Açılış günü 1000’e yakın kişi geldi” dedi. Gökbakar ise Instagram’dan paylaştığı fotoğraflara şunları yazdı: “Büyük ilgi görüyoruz. Burgerman coştu. Müessesemiz sizlere teşekkür eder.”

'Nazar etme ne olur çalış senin de olur'

Şahan Gökbakar, açılış günü sosyal medyadan ayrıca şu mesajı verdi: “Allah yolumuzu açık etsin. Ramazan boyunca gündüzler sakin olacağı için hem eksiklerimizi göreceğiz hem de antrenman yapmış olacağız. Taze dondurulmamış burger köftesi ve taze, dondurulmamış patatesin tadına bakmak isteyen herkesi Burgerman’e bekleriz. Not: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur.”