Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 milyon TL kazandı

Komedyen Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Recep İvedik 5' adım adım rekora koşuyor. Toplamda 7 milyon 217 bin kişi tarafından izlenen filmi 152 bin kişi daha izlerse Şahan Gökbakar, kendi rekorunu kırarak 'Recep İvedik 4'teki başarısını geçmiş olacak. Komedyenin 'Recep İvedik 5'ten kazandığı para ise 85 milyon lira olduğu belirtildi.

İşte Recep İvedik 5’in fragmanı

Porta'da yer alan habere göre, 6 Şubat'ta vizyona giren komedyen Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Recep İvedik 5' rekora doğru ilerliyor. Vizyona girdiği ilk haftada 1 milyon 890 bin barajını geçerek tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kıran filmi 152 bin kişi daha izlerse Şahan Gökbakar, serinin bir önceki filminin rekorunuda geçerek kendi rekorunu kıracak.

Kendiyle yarışıyor

'Recep İvedik 4'ün 1 milyon 641 bin kişilik açılış rekorunu egale eden 'Recep ivedik 5', 8 hafta boyunca toplam 7 milyon 217 bin kişi tarafından izlendi.

'Recep İvedik 4' ise vizyonda kaldığı 20 hafta boyunca 7 milyon 369 bin gişe yapmıştı.

85 milyon lira kazandı

Komedyenin son filminden kazandığı para ise dudak uçuklattı. Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 5' filminden 'boxoffice' verilerine göre 85 milyon lira kazandı.