Şahan Gökbakar patronlar kulübüne hızlı girdi

T24 -

Herkese kazadıracak





Başkalarının işine de para kazandıracak

Şahan Gökbakar, 4 yıl içinde çekilen toplam 11 milyon 960 bin 736 kişi tarafından izlenen ve 92 milyon 376 bin 773 lira hasılat elde eden ‘Recep İvedik’in Türk Sineması’nda ender görülen bir başarıya imza attı. Gökbakar, serinin dördüncü filmi için iki yıllık bir ara verdi. Bu arada ‘Celal ile Ceren’ adını verdiği sinema filminin senaryosunu tamamladı. Çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlayacağı film şubatta gösterime girecek. Bu arada Gökbakar, bir de Çamaşırhane Film Yapım adlı bir şirket kurarak patronlar dünyasına adım attı.Habertürk'ün yer verdiği habere göre, Yönetmen kardeşi Togan Gökbakar’la ortak kurdukları Çamaşırhane Film Yapım’ın adı Şahan Gökbakar’ın temizliğe düşkünlüğünden geliyor. 100 bin lira sermayeyle kurulan şirketin ilk işi ‘Celal ile Ceren’ olacak. Bu arada Gökbakar, sanılanın aksine sadece kendi işlerinin patronu olmayacak.Şahan Gökbakar, kurduğu Çamaşırhane Film Yapım adlı şirketle patronlukta da iddialı. Şahan Gökbakar, bu iddiasını “Kazandım, kazandırdım kazandıracağım” sözleriyle dile getiriyor. “Kazandıklarını yatlara, otomobillere yatırıyor” şeklinde eleştirilere de maruz kalan Gökbakar, yapımcılığını üstleneceği televizyon dizileri ve programlarında da ‘Recep İvedik’ serilerinde olduğu gibi geniş kitlere hitap eden ve sektöre para kazandıran işlere imza atmaya hazırlanıyor.“Ben sektörde tek bir filmle milyon dolarları döndüren biriyim. Ben kazanırken benim dışımda birçok insana da ciddi paralar kazandırıyorum. Sektöre katkım hiç sorgulanmamalıydı. Bundan sonra da sorgulanmamalı. Hedefim, ticari başarının yanı sıra yıllarca sevilerek, izlenecek ve her izlendiğinde keyif alınacak filmler, diziler ve programlar üretmek” diyen Şahan Gökbakar, aynı zamanda kendisi ve kardeşinin dahil olmayacağı sinema filmlerine ve televizyon dizilerine de para yatıracağını söylüyor.