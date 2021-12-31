Şahan Gökbakar, okul koridorunda öğretmeni tarafından şiddete uğrayan öğrenciye burs verecek

Şahan Gökbakar, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K.'ye burs verdiğini duyurdu.

Gökbakar olay ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından, T.K.'ye burs vermek istediğini açıklamıştı.

Gökbakar; "Bu aşağılık zat (öğretmen diyemem) tarafından şiddete uğrayan minik kardeşimizin haberi çıktı bugün yine @cuneytozdemir izlerken. Onun o kendini savunmaya çalışan hali içimi çok yaralıyor. Ailesi bize ulaşırsa, eğitim bursu vermek istiyoruz. Allah evlatlarımızı korusun. İnşallah bu kardeşimizin ailesi mesajımı duyar ve bize [email protected] adresinden ulaşırlar" demişti.

Gökbakar, sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yaparak, ailenin kendisine ulaştığını şu sözlerle açıkladı:

"Değerli dostlar biliyorsunuz, "ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz" demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum..."

Ne oldu?

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık'ta bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.



Olayın ardından görevden uzaklaştırılan Ali Rıza Y. hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma sonrası öğrencisine şiddet uygulayan öğretmeni görevden aldı.