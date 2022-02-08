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Şahan Gökbakar, Meclis sosyal tesisine ait adisyonu paylaştı: Bu gerçek mi?

08 Şubat 2022 14:32

TBMM'deki bir adisyonu paylaşan komedyen Şahan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba içip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" diye sordu.

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte marketlerde ürünlerin fiyatının hızla artması ve yeni yılla enerjiye birbiri ardına gelen zamlar tartışılmaya devam ederken; bir yeni tartışma konusu da Meclis adisyonu oldu. Komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi’ne ait adisyon ve yemek ücretlerini paylaştı.

Gökbakar, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi’ne ait olan adisyonun fotoğrafına “Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gerçekten 2.5 liraya çorba içip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz? #şükürbugündedoyduk” notunu düştü.

İşte Şahan Gökbakar'ın paylaştığı o adisyon:

 

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