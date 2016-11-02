Şahan Gökbakar: Kesime giden camış mıyız, yakışmadı THY

Oyuncu Şahan Gökbakar, Türk Hava Yolları'nın (THY) hizmetini eleştirdi. Gökbakar, "Cam yok, bacak mesafesi yok, 500 lira bu koltuk! Yani başka sıfatlar bulmadan, sadece çok ayıp demekle bırakayım. Kapalı kasa kamyonette kesime giden camış mıyız biz! Dost acı söyler THY yakışmadı" dedi.

Recep İvedik filmleriyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, uçakta kendisine verilen koltuğu beğenmedi. Yolculuk boyunca oturduğu koltuğun fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar şunları söyledi:

“THY ile gurur duyuyoruz, Avrupa’da aldığı ödüllerle başarılı bir marka ama… Bu nedir ya! Bugün TK2411 sefer sayılı Ant-Ist uçuş, 1A nolu business koltuk. Cam yok, bacak mesafesi yok, 500 lira bu koltuk! Yani başka sıfatlar bulmadan, sadece çok ayıp demekle bırakayım. Kapalı kasa kamyonette kesime giden camış mıyız biz! Dost acı söyler THY yakışmadı.”