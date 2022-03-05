Şahan Gökbakar, İngilizcesi ile gündem olan Çetiner Çetin'i tiye aldı

Komedyen, oyuncu Şahan Gökbakar, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalıyla yaptığı röportajdaki İngilizcesi nedeniyle gündem olan HaberTürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'i tiye altı. Gökbakar'ın çektiği skeç, internette viral oldu.

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalıyla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Çetin'in karşısındaki Ukraynalının kendisini anlayacak kadar İngilizcesi olmadığını söylediği anları videosuna taşıyan Şahan Gökbakar, yıllar önce hazırladığı komik skeçlerine benzer bir video çekti ve sosyal medyada paylaştı. Gökbakar'ın skeci, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Video, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.