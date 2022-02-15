Şahan Gökbakar: Hırsızın, katilin, tecavüzcünün,dışarda gezdiği, ama haber yapan gazetecinin hapise girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor

Komedyen Şahan Gökbakar, cezalarının onanmasının ardından gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesini eleştirdi.

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hırsızın, uğursuzun, katilin, tecavüzcünün, dolandırıcının, kaçakçının, yolsuzun dışarda gezdiği, ama haber yapan gazetecinin hapise girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor, yoruyor ve mutsuz ediyor." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Hülya Kılınç yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi