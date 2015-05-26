Şahan Gökbakar, G. Saray'lı oyuncuları tek tek alnından öptü

Spor Toto Süper Lig'de 2014/2015 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunun ardından Galatasaray'ı destekleyen pek çok ünlü sima sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolar ve mesajlar ile şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar'ın kişisel Instagram hesabından yayınladığı video ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o video: