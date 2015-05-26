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Spor

Şahan Gökbakar, G. Saray'lı oyuncuları tek tek alnından öptü

Şahan Gökbakar, İnstagram'daki hesabından paylaştığı video ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

26 Mayıs 2015 12:54

Spor Toto Süper Lig'de 2014/2015 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunun ardından Galatasaray'ı destekleyen pek çok ünlü sima sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolar ve mesajlar ile şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar'ın kişisel Instagram hesabından yayınladığı video ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o video:

 

 

 

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