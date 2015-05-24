Şahan Gökbakar evlendi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı sunucu Selin Ortaçlı evlendi.

Hürriyet'ten Arzu Akbaş Zor'un haberine göre, ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, düğün için de yurt dışını tercih etti. Gökbakar ile dört aylık hamile olan Ortaçlı, dün Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da nikâh defterine imza attı.

Şahan Gökbakar ile Selin Ortaçlı’yı aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Davetliler, düğünden bir gün önce Prag’a giderek Four Seasons Hotel’e yerleşti. Yakınlarının huzurunda “Evet” diyen Gökbakar ve Ortaçlı’nın balayını da Prag’da geçireceği öğrenildi.