-Şahan Gökbakar, Erol Köse hakkında şikayette bulundu İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Oyuncu Şahan Gökbakar, Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek, yapımcı Erol Köse hakkında şikayette bulundu. Gökbakar, bir sosyal paylaşım sitesi aracılığı ile kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Erol Köse hakkında şikayette bulunmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Yaklaşık 1,5 saat emniyette kalan Gökbakar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gökbakar, Twitter. com sitesinde Erol Köse'nin kendisi hakkında söylediklerini ciddiye almadığını belirterek, ''Biz söylenenler hakaret içerdiği için, hukuk ile ilgili, polis ile ilgili gerekli şikayetlerimizi yaptık. Ancak, insanlar bir şeyleri internette de olsa yazarken, yazdıkları kişilerin ailesi olduğunu, sevdiklerinin olduğunu düşünmeli buna göre daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden şikayette bulunduk. İddiaları kanıtlayacak, kanıtlayamazsa mahkemenin verdiği karara katlanacak'' dedi. Şahan Gökbakar, daha sonra emniyetten ayrıldı.