Şahan Gökbakar: Diyelim hükümet istifa etti, yerine kim gelecek?

Birçok sanatçı Taksim'de 6. gününe giren Gezi Parkı eylemlerine destek verirken ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi twitter sayfasından takipçilerine ' Diyelim hukumet istifa etti, yerine kim gelecek?' diye sordu.

1 Mayıs'ta paylaştığı 'Polisle çatışılan bir ortamı destekleyenin aklına şaşarım' ifadesiyle tepki toplayan oyuncu Şahan Gökbakar yine sıcak gündeme ilişkin ilginç bir soru sordu.

Gökbakar, 'Adam gibi konuşacak olanlara bir sorum var? Diyelim hükümet istifa etti, yerine kim gelecek? Lütfen? Alternatif kim? Mantıklı cevaplar bekliyorum' dedi. Gökbakar gelen cevaplar sonrası "800' aşkın cevap geldi. %70 maalesef alternatif yok diyor, %10 Sarıgül, %10 İnce, %7 koalisyon, %3 sen gel dedi..." dedi.