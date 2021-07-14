Şahan Gökbakar’dan TRT’ye: Evimin üzerinde drone uçurdunuz, özel hayatımı ihlal ettiniz, hedef gösterdiniz

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Muğla’nın Marmaris ilçesinde sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanan bölgede satın aldığı mülke iskele yaptırıp “Özel mülktür” tabelası astığı iddiası ile ilgili asosyal medya hesabı Insagram’dan bir açıklama paylaştı.

“Kaz Dağları yok olmasın” dediği günden bu yana hakkındaki karalama ve kötüleme kampanyası başlatıldığını söyleyen Gökbakar, TRT’ye sert bir dille tepki gösterdi. “Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve ana haber bülteninde özel hayatımı ihlal ettiniz, eşim ve iki çocuğumla yasadığım, evimin yerini iyi kotu herkese ifşa ettiniz. Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim” diyen Gökbakar, dublex villa ve kaçak iskele iddialarını yalanladı. Gökbakar, “Hepsi koca bir yalan” dedi.

“Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi” diyen Gökbakar, “Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele” diye ekledi.

Gökbakar son olarak da “Organize edilen tur teknesi, çekilen fotolar ve bugüne gelene kadar bütün olanları da yakında görüntüleriyle aktaracağım” ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'ın açıklaması şöyle:

"Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor... Günlerdir hakkımda YALAN haberler yayınladınız. Beni ve ailemi taciz ettiniz. Magazinde başladınız, gazetelerde manşet ettiniz, ana haberlerle yalanlara devam ettiniz. Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve ana haber bülteninde özel hayatımı ihlal ettiniz, eşim ve iki çocuğumla yasadığım, evimin yerini iyi kötü herkese ifşa ettiniz. Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim. Çünkü ne dublex villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı... Hepsi koca bir YALAN... Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi... Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele... Not: organize edilen tur teknesi, çekilen fotolar ve bugüne gelene kadar bütün olanları da yakında görüntüleriyle aktaracağım. Bekliyorum su an..."

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