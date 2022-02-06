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Şahan Gökbakar'dan AKP'li belediye başkanına: Hesaplaşma 100 yıllık ise, cumhuriyetle mi?

06 Şubat 2022 14:22

Şahan Gökbakar, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Yüz yıllık hesaplaşma olacak" diyen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, "O halde hesaplaşma 100 yıllık ise, cumhuriyetle mi?" diye sordu. 

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'te 100 yıllık hesaplaşma olacak" diyen sayın belediye başkanı, konuyu biraz daha açar mısınız? Sizin deyişinizle nasıl bir "hesaplaşma" olacak. 100 yıl önce bildiğim kadarıyla en önemli olay Cumhuriyet ilan edilmesi. O halde hesaplaşma 100 yıllık ise, cumhuriyetle mi?" ifadesini kullandı. 

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